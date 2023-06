Agression raciste à Huy et représailles: trois suspects derrière les barreaux

Quelques heures plus tard, ces écrits se sont traduits par des actes très concrets. Le parquet a en effet fait savoir ce vendredi que des perquisitions avaient eu lieu la veille en matinée, sans dévoiler les localités dans lesquelles ces descentes ont été orchestrées.

Elles ont en tout cas mené à l’arrestation de quatre personnes. Trois individus ont ainsi été placés sous mandat d’arrêt ce vendredi. Le premier, né en 2001, est inculpé pour coups et blessures volontaires avec incapacité de travail et mobile de discrimination lié à la race. Les faits reprochés datent du 9 juin.

Les deuxième et troisième personnes incarcérées sont nées en 2002 et 2004, ont été inculpées pour tentative de meurtre après les faits de représailles (liés à l’agression initiale), survenus le 17 juin.

Le quatrième suspect interpellé jeudi, un jeune homme né en 2003, a été libéré sous conditions, mais est aussi inculpé de tentative de meurtre.

Pour rappel, des tensions étaient nées à la suite d’une agression commise sur Guy Ngea il y a deux semaines à Huy. Ce jeune Andennais avait publié une vidéo des faits sur son compte Instagram.

Sur la vidéo, on pouvait voir le jeune homme avec le visage en sang et on entendait distinctement les agresseurs le traiter de "vieux singe", tout en lui demandant d’où il venait et s’il "en veut plus" ! Une vidéo particulièrement violente aux relents racistes et qui avait suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux.

Dans ce climat tendu, certains individus avaient décidé d’identifier les auteurs présumés de l’agression. Ce qui avait conduit à des faits de violence le week-end dernier à Huy et Ampsin.

Le chef de la zone de police: "Les arrestations vont apaiser les tensions"

"Je me réjouis de l’action de la justice, a commenté le chef de zone, Jean-Marie Dradin. À la fois de l’enquête menée par le parquet mais aussi des décisions prises par la juge d’instruction. Nous craignions de nouvelles représailles, après les nombreux commentaires constatés sur les réseaux sociaux qui incitaient à la haine et à la violence. Ces arrestations vont apaiser les tensions et on peut croire au retour au calme dans le centre de Huy."

Pour autant, le chef de la police hutoise annonce que les effectifs restent renforcés pour ce week-end, suivant une décision prise il y a quelques jours déjà.