Un Pass Huy pour inciter les touristes à rester plus longtemps

Trois euros et cinquante centimes, c’est ce qu’un touriste pourra économiser dès le 1er juillet lors de sa visite de Huy et de ses attractions touristiques. Grâce à la mise en service du "Pass Huy", l’Office du tourisme de la Ville espère ainsi inciter les visiteurs occasionnels à rester plus longtemps dans le cœur de la cité mosane. "Ce pass sera nominatif et pour une durée de 72 h à dater du jour de l’achat, explique Clarisse Walch, coordinatrice touristique à l’office du tourisme. Vendu au prix de 15 € par adulte et 10 € par enfant, il comprend une entrée au fort de Huy, une croisière d’une heure sur le Val Mosan, une entrée au Trésor de la Collégiale et une brochure de visite du musée communal." Ainsi, sur simple présentation de la carte, l’agent d’accueil de chaque point touristique marquera le passage du visiteur. "Au total, par personne, cela représente une économie de 3,50 €, soit plus de 10 € pour une famille."