Tapage nocturne à Huy : "Je les ai insultés copieusement mais un des policiers avait commencé"

Deux dents cassées pour un des prévenus

Le second prévenu, un Hutois de 44 ans, est alors intervenu. "Quand j’ai vu un policier balayer mon ami, j’ai voulu retenir l’autre par son gilet pare-balles, qui s’est déchiré, et de là, j’ai pris des coups de poing au point que j’ai eu deux dents cassées. Un des deux policiers m’a menacé avec son arme et j’ai sorti mon coup-de-poing américain. Je sais que sa parole comptera plus que la mienne" mais, selon lui, c’est ainsi que les choses se sont vraiment passées.

La procureure de division a rappelé que "les policiers ne sont pas là pour se faire insulter et frapper". Elle a requis une peine de travail de 75 heures (5 mois de prison en cas de non-exécution) pour le premier prévenu et une probation autonome de deux ans (avec entre autres une formation de gestion de la violence) pour le quadragénaire, gravement malade et incapable de prester une peine de travail. "Je suis d’accord avec vous, les policiers ne sont pas là pour être agressés et j’ai utilisé des noms d’oiseaux disproportionnés, a repris le Hutois du quartier. Mais, moi non plus, comme citoyen, je ne suis pas là pour me faire insulter et je n’ai réagi que quand eux m’ont répondu mal par deux fois. Je m’excuse de là où on en est, c’est un peu ridicule, tout ça. Mais je suis d’accord pour une peine de travail, c’est une bonne punition."

Jugement le 13 septembre.