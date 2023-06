Soixante dragons ont envahi Huy: "Nous avons fait appel aux citoyens et aux écoles pour les customiser"

"Après les chats de la première édition, les escargots l’année suivante, les chiens l’an dernier, nous avons décidé de faire honneur aux créatures fantastiques pour coller à la thématique de la saison choisie par l’Office du tourisme, précise l’échevin Étienne Roba. Au total, ce sont une soixantaine de puzzles 3D qui ont été disséminés dans la ville, contre 80 à 90 animaux lors des étés précédents. Pourquoi cette diminution ? Parce que le coût des matériaux a augmenté alors que le budget est resté identique, à savoir 4 000 €."

Quant à la démarche, elle est, elle aussi, restée semblable. "C’est le COF (Centre d’orientation et de formation) qui a façonné les dragons à partir de panneaux en MDF, Nous avons ensuite fait appel aux citoyens, aux associations ou encore aux écoles pour qu’ils customisent les dragons. Et comme à chaque fois, les demandes ont été nombreuses."

L’une d’elles est notamment venue de Carol Pailhe, enseignante en accueil et 1re maternelle à l’école de Huy-Sud. "L’an dernier, j’étais à l’école des Bons Enfants et j’avais déjà participé à cette exposition avec ma collègue Véronique Henry, se souvient-elle. Avec la vingtaine d’élèves, nous avons décoré notre dragon durant une semaine et demie. C’est amusant de pouvoir peindre d’aussi grandes surfaces. Nous en avons profité pour évoquer avec les enfants l’univers des vrais animaux tels que les chevaux ou les dinosaures et ceux des créatures imaginaires comme les dragons et les licornes."

Cerise sur le… dragon: les enfants ont été invités à poser leur prénom sur l’œuvre. Karina, Chloé, Trice, Amadou, Avelyne, William ou encore Yann-Äel et Mayron, par exemple, vous invitent à venir découvrir leur création En Mounie. "Nous y sommes allés tous ensemble ce lundi et les enfants affichaient une certaine fierté. J’ai mis des photos sur notre classe virtuelle et depuis, des parents sont déjà repassés avec leur enfant pour admirer notre dragon."

Autre sympathique bébête grand format (il y en a cinq de grande taille et une cinquantaine en petit format): celle de Muriel Wagner, installé au carrefour Saint-Germain. "J’avais déjà pris part aux expos précédentes, sourit l’artiste, qui participera aussi tout prochainement à une exposition collective multidisciplinaire sur les créatures fantastiques à l’espace Saint-Mengold. Lorsque j’ai reçu le modèle, il m’a tout de suite fait penser à un Pokémon. Il n’en fallait pas plus pour que je réalise Dracolosse." Le bipède à la peau orange et aux ailes vertes s’est posé au carrefour Saint-Germain. "C’est le seul qui ornemente la rive gauche, pas très loin de chez moi. Et d’après les premiers échos, il rencontre un certain succès", s’amuse Muriel Wagner, qui a déjà prévu d’offrir son œuvre à l’Office du tourisme au terme de l’expo.

Le Pokémon Dracolosse de Muriel Wagner est à découvrir au carrefour Saint-Germain. Il sera ensuite offert à l’Office du tourisme. ©EDA

"10 à 15% d’œuvres abîmées"

Parmi les autres dragons, relevons encore celui des résidents du centre Saint-Lambert de Bonneville installé sur la place Verte. "Certains de nos résidents ont travaillé sur ce projet durant quatre à cinq journées, relève la Givoise Aurore Dupont, éducatrice spécialisée dans l’institution andennaise. Ils étaient très motivés malgré le fait que leur grand chien avait été détruit l’été dernier."

L’œuvre d’Aurore Dupont et ses résidents du centre Saint-Lambert de Bonneville est exposée place Verte. ©EDA

Les actes de vandalisme gratuits ne sont malheureusement jamais à écarter. "Ce sont 10 à 15% des œuvres qui se retrouvent abîmées, et c’est regrettable, note l’échevin Étienne Roba. Nous espérons toutefois que le réseau de caméras de surveillance qui quadrille la ville va dissuader les personnes mal intentionnées."

Le parcours urbain est visible jusqu’au 31 août.