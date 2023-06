Le parquet, après l’attaque raciste du 9 juin à Huy: "Une réponse pénale rapide et ferme"

Pour rappel, des tensions sont nées à la suite d’une agression commise sur Guy Ngea il y a une grosse dizaine de jours à Huy. Ce jeune Andennais avait publié une vidéo des faits sur son compte Instagram.

Sur la vidéo, on pouvait voir le jeune homme avec le visage en sang et on entendait distinctement les agresseurs le traiter de "vieux singe", tout en lui demandant d’où il venait et s’il "en veut plus" ! Une vidéo particulièrement violente aux relents racistes qui a énormément suscité de réactions sur les réseaux sociaux.

Dans ce climat tendu, certains individus ont décidé d’identifier les auteurs présumés de l’agression. Ce qui aurait conduit à des faits de violence le week-end dernier à Huy et Ampsin.

"Une réponse pénale rapide et ferme sera donnée à l’issue de l’enquête et il n’y aura aucune forme de tolérance pour tout fait de quelconque nature qui serait commis dans ce cadre", a encore fait savoir le parquet qui n’effectuera plus aucune communication tant que l’enquête est en cours.