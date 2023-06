Le "Prix du PS" attribué dans les écoles communales de Huy jugé illégal

La ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS), vient en effet de remonter les bretelles au PS hutois. Celui-ci attribuait chaque année le "Prix de l’USC" (Union socialiste communale) à un(e) élève qui avait particulièrement fait preuve de solidarité et de respect. Une pratique pointée du doigt il y a un an par le député et conseiller communal de l’opposition Rodrigue Demeuse (Écolo) qui avait interpellé la ministre. Celle-ci a demandé à la commission de déontologie du Pacte scolaire de se pencher sur le dossier. Laquelle vient de rendre un avis suivi par Caroline Désir.

Que dit-il ? Que la remise du prix dans une enveloppe au dos de laquelle est mentionné "Prix de l’USC" constitue une mention explicite du parti. La démarche constitue ainsi une infraction à l’article 1-7.3.3 du Code de l’Enseignement qui stipule que "toute propagande politique ainsi que toute activité commerciale est interdite dans les écoles".

"Il s’agissait d’une pratique d’une autre époque et il était logique qu’elle cesse, se réjouit le député Rodrigue Demeuse. J’entends bien qu’il était inscrit USC sur l’enveloppe mais pour avoir assisté une fois à une remise des prix, je me souviens qu’on avait bien dit qu’il s’agissait du prix du PS. Je dénonçais cette pratique depuis le début mais le collège avait voulu la maintenir."

La décision de la ministre est aujourd’hui sans équivoque. Ce que regrette le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. "Ce n’était pas nous qui choisissions les élèves qui devaient être récompensés mais bien le corps enseignant, rappelle-t-il. En distribuant six bons de 20 € pour acheter des livres (NDLR: dans la librairie de la Grand-Place), nous faisions aussi plaisir à un commerçant local."

Pour Benjamin Van Hulle, président de l’USC, parler de propagande, c’est pousser le bouchon un peu loin. "Nous ne collions quand même pas un gros logo PS sur les enveloppes, glisse-t-il. Mais comme nous sommes légalistes, nous nous conformerons à cette décision."

Il faut dire qu’en cas de non-respect de l’article 1-7.3.3 du Code de l’Enseignement, la Ville pouvait perdre 5% des subsides octroyés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’enseignement communal.