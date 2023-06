La zone Hemeco (Huy, Hamoir) est parée face au frelon asiatique

La zone de secours Hemeco est en tout cas parée pour y faire face . "Dès 2019, notre zone a participé à la première formation mise en place par la Région wallonne sur cette thématique. Elle a depuis lors investi régulièrement pour acquérir le matériel nécessaire à ses interventions, note le sergent Olivier Jadot, référent en la matière à la zone de secours. Il faut en effet un matériel spécifique, car le dard est plus long que ceux des abeilles des guêpes et des frelons de chez nous. Le dard du frelon asiatique traverse donc les tenues de protection classiques. De plus, avant de piquer, il peut pulvériser un liquide qui contient un peu de venin. Il est donc nécessaire d’avoir une visière pour protéger les yeux."

Et puis, un autre élément essentiel, c’est la perche de 20 mètres de long. Elle sert à aller éradiquer les nids secondaires que les frelons asiatiques installent en hauteur.

Jusqu’en 2022, c’est la Région wallonne qui prenait en charge les interventions contre les frelons asiatiques chez les particuliers. Mais ce soutien n’existe plus aujourd’hui. "Si un particulier fait appel à un intervenant privé, ça peut lui coûter de 200 à 300 €, ajoute Olivier Jadot. Mais à la zone de secours Hemeco, on a décidé de maintenir le prix d’une intervention classique pour un nid de guêpes, soit environ 93 €."

Le pic attendu en août et septembre

En ce qui concerne les formations, la zone de secours est également à la pointe puisque la quasi-totalité des sapeurs est formée pour de telles interventions. "On était deux à suivre la formation en 2019, se souvient Olivier Jadot. Depuis, j’ai répercuté cette formation auprès de mes collègues et d’autres sont aussi allés se former."

Même si la saison estivale est cette année précoce, les pompiers hutois n’ont pas encore dû intervenir contre le frelon asiatique. "On commence à avoir des nids primaires, mais le pic des interventions se situe en août et septembre quand les frelons, trop nombreux, font leurs nids secondaires", conclut le sergent Jadot.

La présence d’un nid pour une intervention au 085/27 10 12. Mais aussi en participant au recensement sur le territoire wallon sur le site http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes