Festival d’Art de Huy, c’est en août, mais les préventes, c’est maintenant

C’est à l’espace Saint-Mengold que les soirées du vendredi au mardi accueilleront la carte blanche de la violoniste Ariane Cohen-Adad, le Collectif Auster Loo, la culture latine de Araponga, l’Afrique de Kolinga, le funk-beat de l’autrichienne Claudia Schwab, les danses du Sud de l’Italie avec Maria Mazzotta qui revient à Huy après un mémorable concert en 2020, la rencontre entre le pianiste Jean-Christophe Renault, la voix de l’indienne Malabika Brahma et le saz de Emre Gültekin, et la découverte de la route de la soie avec Dareyn. Un tour du monde musical impressionnant ! Saint-Mengold sera en pause le dimanche, jour consacré à la Balade musicale Rive Gauche à la recherche de petits endroits cachés et peu connus du grand public: la gare Saint-Hilaire, le jardin de l’église Saint-Pierre et la chapelle Saint-Quirin seront les écrins à découvrir aux sons de musiques venues d’Ukraine, du Ghana et d’Italie.

Les réservations sont déjà ouvertes sur le site www.festivalarthuy.be ou à la billetterie du Centre culturel de Huy ouverte jusqu’au samedi 8 juillet puis à partir du 1er août.