Dix étudiants hutois récompensés pour leur créativité

1. "Les p’tits potes". Victor Lenoir, Camille Delcroix, Régis Lappeire, Antoine Migeot et Arnaud Lebrun ont imaginé des pots de plantation biodégradables, à base de drêches de brasserie et de marc de café et enrichis en fertilisants. L’idée ? Planter directement en terre les pots en rentrant de la jardinerie. Ça permet non seulement d’éviter la production et le gaspillage de plastique mais aussi de limiter l’apport d’engrais aux plantes dans les premières semaines. "Ils ont été finalistes du concours et ont terminé deuxièmes, poursuit Frédérique Thirion. Ils ont aussi reçu le prix Circular Challenge Award, qui récompense un projet en lien avec l’économie circulaire et c’est le cas ici puisque leurs drêches de brasserie viennent de chez Léopold 7, à Couthuin. Et ils ont également remporté le prix du public."

2. "Corn Energy". Dans ce groupe composé de Baudouin Istas, Aline Francotte, Richard Dodion, Thomas Servais et Cyril Perin, on a mis au point un pellet à base de paille de maïs et de sciure de bois. "La paille de maïs, ce n’est pas quelque chose de valorisé actuellement par les agriculteurs, explique leur professeure. Ce projet permet de valoriser quelque chose qui ne l’est donc pas et d’apporter ainsi un revenu complémentaire aux agriculteurs." Ce pellet a séduit l’UCM, qui a décerné son prix au groupe, estimant leur projet comme étant celui ayant le plus de viabilité à court et moyen terme. Le groupe voudrait se faire incuber pour poursuivre ses premières recherches et un des étudiants a même décidé de prendre le statut d’étudiant-entrepreneur pour travailler sur le sujet dans le cadre de son travail de fin d’études.

Sur les traces des vainqueurs 2022

Des élèves passionnés, disait-on, mais extrêmement motivés, aussi. "C’est un plaisir de coacher des étudiants comme ça, confirme Frédérique Thirion, aidée par Aurélie Frankinet, professeure d’anglais. C’est fou de voir à quel niveau ils peuvent arriver, de voir les compétences qu’ils sont capables de développer et qu’on ne voit pas toujours dans les cours classiques et qu’ils ne soupçonnent parfois pas eux-mêmes. C’est vraiment gai et impressionnant à la fois !"

Des étudiants qui marchent dans les pas de ceux de Colz’iso, qui avaient remporté le YEP Challenge l’an passé. Étudiants dans la même école et dans les mêmes filières, ils avaient quant à eux imaginé des blocs isolants à base de colza, pour la construction. Le projet est en incubation depuis et deux membres du groupe sont devenus étudiants-entrepreneurs et bossent toujours sur le projet pour leur travail de fin d’études.