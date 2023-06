Le Procureur de Liège, Philippe Dulieu, est sur le départ: l'appel à candidatures est lancé

Un sacré bail qui ne peut plus être prolongé puisque la loi ne permet pas d’effectuer plus de deux mandats. Mais cette fois, les autorités judiciaires de notre pays n’ont pas perdu de temps et ont d’ores et déjà publié une "petite annonce" au Moniteur Belge dans son édition du 13 juin dernier. Ainsi, les candidats ont jusqu’au 3 juillet pour se faire connaître. À l’heure actuelle, quelques personnes à Liège sont pressenties comme futurs candidats, mais personne n’a officiellement fait part de son intention.

Reste évidemment, à savoir ce que Philippe Dulieu deviendra. Toujours selon la loi, le magistrat liégeois, s’il reste à Liège, a deux possibilités: le Parquet du Procureur du Roi, où il redeviendra 1er Substitut ou migrer au Parquet Général de Liège.

Luxembourg ?

Si ces deux possibilités ne l’agréent pas, il faudra alors postuler à d’autres fonctions. À ce titre, notons qu’Étienne Donnay, l’actuel Procureur du Roi du Luxembourg, termine son mandat en décembre 2024, quelques mois à peine après la fin du mandat du Procureur liégeois.

Pour rappel, Philippe Dulieu termine ses études de droit en 1988. Il entre alors dans un cabinet d’avocats, ce qui ne l’épanouit pas vraiment. "Mon maître de stage n’était autre que Marcel Cools et, très vite, il a compris qu’il ne fallait pas me demander de traiter des dossiers pénaux. En effet, je lui disais souvent, en étudiant le dossier, que j’aurais préféré être au Ministère public que dans la peau de l’avocat de la défense", nous a-t-il expliqué il y a quelques années. C’est donc tout naturellement que Philippe Dulieu quitte le barreau pour le parquet. Nous sommes en 1991. En 2011, le 1er substitut qu’il était à l’époque a ensuite été nommé procureur du Roi à Namur (2011) avant de prendre en charge le parquet de Liège en 2014.

Son second et dernier mandat de procureur du Roi étant presque terminé, Philippe Dulieu ne pourra donc pas se représenter en 2024. "C’est dommage, mais c’est la loi et je la connaissais en postulant."