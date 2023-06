4 000 luminaires adaptés pour protéger les zones Natura 2000, à Huy aussi

En effet, la faune et la flore ne réagissent pas de la même manière lorsqu’ils sont exposés à des lumières artificielles durant la nuit.

Dans le cadre du Plan Lumières 4.0, le Groupement LuWa et la SOFICO se sont engagés à mettre en œuvre une série de mesures destinées à respecter le cycle nocturne de la faune et la flore des Zones Natura 2000. Abaisser la hauteur des poteaux d’éclairage aux abords des écoducs permet de moins déranger la faune et la flore avec de la lumière.

Utiliser des températures de couleurs plus chaudes est moins nocif pour les animaux, comme les chauves-souris, moins perturbant pour beaucoup d’espèces. Réduire l’intensité lumineuse, voire l’éteindre totalement, durant la période de reproduction (d’avril à octobre) de 22h à 6h, "la mesure la plus forte du plan", apporte localement une solution concrète pour diminuer l’impact de la lumière sur la faune et la flore sans compromettre la sécurité des usagers de la route. "On a visé les zones Natura 2000 les plus sensibles et qui ne comportaient pas de dangerosité quant au trafic", détaille encore la porte-parole.

Sur l’arrondissement de Huy-Waremme, deux zones sensibles sont concernées par une adaptation de la température de couleur: près du Fort de Huy sur la N90 et à Ahin, toujours sur la N90, à proximité de l’Eco-musée.

En tout, Ce sont un peu plus de 3 000 luminaires qui sont concernés par ce changement de température de couleur et 1 000 points lumineux concernés par l’extinction, tous situés sur des nationales.