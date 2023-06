Huy à travers l’histoire de sa rive droite

Dans ce petit coin de verdure, à l’ombre des arbres, Jacquy Denée attend les promeneurs tentés par la première visite guidée du festival organisé par la Maison du tourisme. Il a concocté un circuit qui va emmener tout le monde à la découverte de sculptures, d’œuvres d’art parfois surprenantes et pas toujours connues des Hutois eux-mêmes.

"Cette année il n’y a pas de thème précis donné par la Maison du tourisme, explique le guide. Je me suis dit que j’allais faire une visite qui soit aussi une première. J’ai décidé de faire la rive droite et de suivre la Meuse." Afin de satisfaire la curiosité du public, Jacquy Denée à du faire pas mal de recherches. "Je suis un passionné de la ville de Huy. J’ai beaucoup de littérature chez moi et je m’en suis inspiré. Je ne connais pas tout sur tout, mais j’en connais assez pour aller à l’essentiel."

Passé musical

Au fur et à mesure du trajet, on fera connaissance avec ces hommes qui ont marqué l’histoire de Huy. Le compositeur Godefroid Camauër a donné son nom au kiosque du square Henrion. Il est le fondateur, en 1841, d’un chœur d’hommes appelé la Société d’Amateurs. Ce groupement vocal sera soutenu par l’industriel Eugène Godin, statufié avenue Delchambre. Le pianiste et compositeur Jules Berleur, héritier de ces amoureux de la musique, possède un médaillon gravé en son honneur, lui aussi avenue Delchambre.

"Li Rondia", "Li Bassinia" et bien d’autres

D’autres œuvres d’art s’offrent aux yeux des visiteurs, Les Initiés, installée en 2004, peu avant le rond-point du pont Baudouin, Les Guetteurs qui veillent sur ledit pont, le bien connu Lecteur du journal, etc. Un passage par la collégiale permet d’admirer son célèbre Rondia ainsi que le portail du Bethléem et ses trois tableaux ciselés dans la pierre. Pour clôturer la visite guidée en douceur, Jacquy rend hommage à La Baigneuse, sculpture originale de l’Engissoise Madi Andrien. "Avez-vous déjà été à l’hôpital de la Citadelle à Liège ? Questionne à la cantonade le guide. Je ne vous souhaite pas d’y aller, mais il y a là-bas, une grande fontaine qu’elle a créée."

Il termine enfin ses pérégrinations et ses explications devant le célèbre Bassinia, toujours flanqué de ses cinq personnages, sainte Catherine, saint Mengold, saint Domitien, Ansfrid, ancien comte de Huy et le Cwerneu, sonneur de cor qui jadis protégeait la ville.

D’autres visites guidées dans Huy et ses environs sont prévues durant l’été et ce jusqu’au mois d’octobre. Les renseignements peuvent être pris auprès de la Maison du Tourisme.

www.terres-de-meuse.be

Quai de Namur, 1 à Huy – 085/21 29 15