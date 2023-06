Ses voisins rendent hommage à Ali, un Hutois qui aimait tant son quartier de Huy

À l’initiative de ce geste, Isabelle Degeest, qui était une de ses voisines et qui le croisait régulièrement. "Ali était d’origine tchétchène, il était à Huy depuis quatre ou cinq ans avec son épouse et leurs enfants." Au début, Ali ne parlait pas français mais il voulait s’intégrer dans sa ville d’adoption. "Dès qu’il est arrivé, il a décidé d’entretenir les abords du building où il vivait, raconte Isabelle. Si un vélo était cassé, il le réparait. Il rafistolait tout. Lorsqu’un banc était cassé, il amenait du bois et il le réparait."

Elle qui vit depuis plus d’une dizaine d’années à la rue d’Amérique le croisait régulièrement. Car tous deux passaient du temps à nettoyer les parterres, les espaces enherbés, leurs rues. "On partageait les mêmes valeurs. Ali était un homme humble, discret, poli. Il était un exemple d’intégration." Il avait ainsi fabriqué une balançoire pour les enfants du quartier, il avait aussi installé des chaises au pied d’un arbre. "Il avait une espèce de charrette qu’il avait là aussi rafistolée. Il y mettait ses outils et allait nettoyer le parc communal. Il y ramassait les crasses qu’il mettait dans un coin et la Commune venait ramasser." Au fil du temps, Ali est allé de plus en plus loin. jusqu’au RAVeL, le long de la Meuse où, faucille à la main, il enlevait les plantes invasives. "Il entretenait tout, il ramassait les crasses. Il installait aussi des sacs poubelle pour obliger les gens à y mettre leurs crasses."

Les gens qui passaient dans le quartier le saluaient, engageaient la conversation avec lui, puis continuaient leur chemin. "Un jour, certains ont voulu lui offrir une boîte de pralines mais il n’en a pas voulu. Il ne faisait pas ça pour s’enrichir ou avoir quelque chose en retour." Tout le monde le connaissait, Ali, sans vraiment le connaître. Juste à le croiser en rue. Alors ? Isabelle et, avec elle, les riverains du quartier, ont voulu lui rendre hommage. "J’ai voulu le faire dans ce parc qu’il connaissait. J’ai poncé puis repeint le banc, pour que ça fasse propre. Et j’ai apposé une petite plaque en son nom. Il y a toujours au moins un Ali quelque part dans les quartiers." Son quartier, en tout cas, se souviendra ainsi de lui.