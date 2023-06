Padel Factory à Huy: le Conseil d’État annule le permis d’urbanisme, mais...

Cette décision fait suite à la requête en annulation avec demande de suspension qu’avait déposée un couple de riverains, le 21 octobre de la même année. Ils avaient acheté un terrain mitoyen du futur site de padel et déposé trois réclamations le dernier jour de l’annonce de projet (enquête publique), soit le 7 mars 2022.

"Une magnifique victoire"

Elles portaient notamment sur les potentielles nuisances sonores, mais aussi sur l’impact de la future infrastructure sportive sur l’ensoleillement du jardin où le couple comptait développer de la permaculture. Ce dont l’administration hutoise n’a pas tenu compte dans ses motivations d’octroyer le permis et qui, aux yeux de l’auditeur du Conseil d’État après ceux des riverains, justifie l’arrêt d’annulation du 31 mai dernier.

"C’est une magnifique victoire et qui fera jurisprudence en Belgique concernant ce type de projet quand il fait fi, comme celui-ci, de la distance avec les habitations, commente la Hutoise requérante. Tout a débuté en fait quand, à notre retour de vacances fin août 2022, nous avions constaté qu’on était venu sur notre propriété pour abattre des arbres mitoyens centenaires et sans autorisation urbanistique suite à une erreur de l’architecte des porteurs du projet. C’est à ce moment-là que nous avons pris connaissance du permis accordé par la Ville malgré les irrégularités que nous avions pointées dans l’annonce de projet sans qu’elle revienne vers nous. On est en zone d’habitat, dans un îlot de jardins très au calme. Il y a dans ce projet une problématique au niveau de la volumétrie et de la mitoyenneté notamment puisqu’une voisine va avoir cette infrastructure à 20 mètres seulement de la fenêtre d’une des chambres, pour exemple."

Voilà donc le permis d’urbanisme annulé. "Et il n’y a pas de recours possible pour les porteurs du projet, insiste Me Alexandra Lheureux, l’avocate du couple de riverains qui souligne la rapidité exceptionnelle de la décision tombée. Le Conseil d’État a siégé en débat succinct en suivant l’avis de l’auditeur tellement il était évident que l’aspect ensoleillement avait été ignoré par la Ville. Il fallait annuler le permis de suite sans passer par la procédure classique qui peut prendre plusieurs années."

Des derniers travaux déjà très surveillés sans permis

Quid de l’infrastructure qui a fleuri au fil des mois puisque rien n’interdisait malgré tout la Padel Factory de poursuivre son chantier le temps que le Conseil d’État statue, malgré le risque que l’arrêt lui soit défavorable ? On y est avec cette annulation. Et donc, on rase ?

Ce serait aller vite en besogne évidemment. Il reste la possibilité pour la Ville de Huy de réattribuer un permis d’urbanisme en bonne et due forme. Ce que confirme d’ailleurs la Padel Factory. "Nous avons rendez-vous avec la Ville la semaine prochaine pour régulariser le permis. Je ne pense pas qu’on soit obligé de relancer une toute nouvelle procédure depuis le début, annonce Karim Aouini, l’un des trois porteurs du projet, sans céder à la panique. Certes, cette annulation est embêtante, car on avait tout fait construire comme il était mentionné dans notre demande de permis. Le Conseil d’État pointe le fait que la Ville n’a pas assez motivé sa décision. Ce n’est pas notre infrastructure qui est remise en cause. Nous espérons toujours ouvrir notre club fin septembre." Et ce malgré le fait que tout travail soumis au permis d’urbanisme désormais annulé ne pourra se faire d’ici l’éventuel octroi d’un nouveau.

Ce à quoi les riverains et leur conseil sont très attentifs. Ainsi, ont-ils invité la police hutoise, vendredi dernier, à faire constater qu’une activité avait encore lieu sur le chantier de la Padel Factory une quinzaine de jours après l’annulation du permis. "On doit voir si ces travaux peuvent être faits sans permis d’urbanisme, explique Me Alexandra Lheureux. Si ce n’est pas le cas, nous veillerons à faire appliquer l’arrêt d’annulation. Soit en saisissant le tribunal correctionnel. Soit en diligentant des procédures au civil. Nous verrons, nous n’avons pas assez de recul pour prendre une décision à ce stade." Du côté de la Padel Factory, on se veut rassurant. "Les terrains et les vestiaires en conteneurs dans un premier temps sont terminés. Ici, il s’agit d’aménagements périphériques ne nécessitant pas de permis", affirme Karim Aouini.