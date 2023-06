Les Apéros hutois reviendront au parc Henrion ce vendredi

Ce vendredi, on annonce jusqu’à 26 degrés. Le temps idéal pour un petit apéro. Et bonne nouvelle, il y en aura un très grand dans le centre-ville de Huy. En effet, les Apéros hutois sont de retour pour la deuxième fois de l’année. "Vu le succès rencontré par le premier apéro (NDLR: environ 2 000 personnes étaient présentes), on organisera également le deuxième dans le parc Henrion, détaille l’organisateur Christophe Thonet. Et en plus, cette fois-ci, l’événement aura lieu un vendredi. On risque d’attirer encore plus de monde."