Les "Hautes Vignes du Bois Marie", à Huy, conjuguent vin et histoire

Renaissance viticole

Quand le Prince-Évêque morcelle son vignoble en 1606, il met fin à 1 000 ans d’existence du vignoble unique des Grands Malades dont les bénéfices allaient à la léproserie située en bas des coteaux. Les Hautes Vignes, le Clos de Prébendiers apparaissent. Comme le Clos de la Règle, le seul exempté de taxe qui est resté la propriété du Prince-Évêque. Le dernier viticulteur hutois décède lors des bombardements de 1944. Le vignoble des Grands Malades survit et connaît une nouvelle ère sous l’impulsion de Charles Legot en 1963. Ses vignes constituent la trace d’un passé riche, qui a célébré ses 770 ans en 2022.

Sous les plants de Solaris en fleurs, au chaud soleil printanier, Alain Dirick raconte cette histoire viticole de Huy dans le petit vignoble des Hautes Vignes. Une histoire viticole et vinicole évoquée par Victor Hugo, "Huy produit des petits vins aigrelets". Au XXIe siècle, les méthodes culturales ont changé, les cépages ont été adaptés, les principes de vinification ont été améliorés. Les vins aussi…

"En 1860, trois grandes maladies sont apparues, rappelle Alain Dirick, viticulteur, formateur en œnologie à l’IFAPME. On a alors créé les hybrides, résistants aux maladies, interdits en 1950. On a greffé les cépages sur des greffes américaines, exempte du phylloxéra, pour pratiquement tout le vignoble mondial. Les produits phyto ont été les sauveurs. On entrait dans l’ère de la chimie… et les cépages interspécifiques sont arrivés pour lutter contre la maladie.

L’Allemagne et la Belgique n’ont pas attendu l’autorisation de l’Europe pour les planter. Le vignoble hutois des Hautes Vignes compte sur ces cépages: Solaris, Phoenix, Johanniter, Bronner... "À mon avis, on ne devrait pas accorder d’appellation d’origine protégée si on ne plante pas de cépages interspécifiques, conclut Alain Dirick. On divise par 6 le nombre de traitements par rapport au bio..."

Deux autres vignobles hutois seront ouverts au public cet été. Le Clos des Prébendiers les samedi 8 et dimanche 9 juillet, de 11 h à 14 h 30 (Thiers des Malades, 16). Le Clos de la Buissière les samedi 12 et dimanche 13 août, de 11 h à 14 h 30 (Chemin de la Buissière, 44). 5 € pour la visite et une dégustation. Réservations obligatoires (places limitées) via www.terres-de-meuse.be

Les vins d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec ceux d’hier...

Le vignoble s’étire sur un coteau pentu… et sur des parcelles en zone à bâtir. Palissé sur fil (de fer), il s’élève entre 85 cm et 1,85 m«pour diminuer le risque de gelées printanières et pour assurer un courant d’air qui sèche les grappes et les feuilles, explique Alain Dirick, homme de viticulture. Les feuilles denses assurent une photosynthèse plus importante.»

Et les vins d’aujourd’hui? Fini le «briolet» aigre décrié par Victor Hugo. «Les vins ont leurs particularités, leurs spécificités, leur singularité. Qu’ils soient blanc, rosé, rouge ou effervescents.»

Le trio passionné, qui a repris le domaine, produit de belles cuvées, parfois en rupture de stock, comme le Solaris (blanc). Alain Dirick, Marcel Mestrez et Frédéric Lepage perpétuent la tradition viticole. Et Marcel fait déguster ses cuvées.

Des Bulles de Huy (rosé) 2021 «au dosage le plus faible possible» : un Crémant de Wallonie certifié, assemblage de Gamaret, Cabertin et Johanniter sur des notes de fruits rouges, avec une légère note florale. La bouche est ronde et fraîche, finement acidulée. Un blanc Hautes Vignes 2022, sous l’étiquette du peintre hutois Jean-Marie Dewez représentant les coteaux. Assemblage de 4 cépages (Johannniter, Bronner, Phoenix et Solaris) au nez acidulé, à la bouche d’agrumes (citron, pamplemousse). Un rosé atypique, vinifié en blanc! Du Divico (cépage teinturier à jus rouge) au rouge grenat profond et griotte, au nez délicatement torréfié, un jus croquant et frais, friand pour l’été. Le Chardonnay (vignes de Verlaine) sur un nez typé de… Chardonnay, avec sa fraîcheur acidulée et ses agrumes citronnés, enrobés de fleurs blanches. Une fine note de vanille révèle un court élevage particulier (style copeaux). Enfin, le Rouge 2021, une cuvée dense et juteuse sur douce amertume contenue de 4 cabernets, entre bouche pleine et rondeur de fruits noirs…

Vignoble des Hautes Vignes du Bois Marie, rue du Bois Marie, 11 à Huy. Facebook : Vins du Bois Marie «Hautes Vignes».