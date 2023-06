Venez rencontrer les auteurs de livres de poche ce samedi à Huy

"L’an dernier, on a clôturé les Matins du livre avec une journée autour du polar, explique Justine Montagner, chargée du projet au sein du centre culturel. Ça avait bien pris, on a eu envie de créer un événement annuel de ce type." D’autant plus cette année que la collection du Livre de Poche fête ses 70 ans. "Le format de poche a redistribué le rapport à la lecture. Et cette dimension de démocratisation culturelle entre vraiment dans le travail du centre culturel. Ça nous a donc semblé faire sens. " Tout en faisant de la place Verte, la place du livre…

Ce rendez-vous, le centre culturel veut le fixer au deuxième samedi de juin, entre la Huy Night Run et la Fête de la musique. L’objectif ? Rassembler les auteurs, les lecteurs et les professionnels du secteur pour fêter le livre et encore plus le format de poche. "Une publication passe d’abord par le grand format. Et si ça se passe bien, il est ressorti en poche. Toutes les grandes maisons d’édition ont leur collection poche. " Encore fallait-il trouver des auteurs, pourquoi pas de la région, prêts à venir à Huy à la rencontre des lecteurs. "On a regardé autour de chez nous. Il y a plusieurs auteurs qui ont eu un véritable succès critique, qui ont suffisamment d’aura pour être publiés en poche." Les invitations ont été lancées "avec beaucoup de candeur"… et les auteurs ont répondu présents.

Alors ? Ce samedi matin, le centre culturel a imaginé des lectures et des animations familiales dès 3 ans. "Il était une fille" ou des petites histoires ; des jeux de poche ou de société, Cyril Hubert le magicien. Et dès 13h30, les auteurs et autrices se succéderont. Mais qui ? Frank Andriat, Valérie Cohen, Adeline Dieudonné, Armel Job, Gwendoline Loosveld, Marc Pirlet, Gérald Purnelle et Frédéric Saenen. A 16h, ils laisseront la place à Jean-Baptiste Baronian, Geneviève Damas, Thierry Delgaudinne, Thomas Gunzig, Alain Lallemand, Myriam Leroy et Emmanuelle Pirotte.

Les auteurs seront là pour rencontrer les lecteurs, pour dédicacer leurs livres aussi. Et "les gens peuvent amener leurs livres à faire dédicacer. Il n’y a pas l’obligation de les acheter sur place."