Et si le TEC développait de nouvelles lignes de bus Express sur l’arrondissement de Huy-Waremme ?

Fin mars 2023, ces trois lignes totalisaient 40.069 utilisateurs. "Le succès du réseau TEC express développé sous l’impulsion du ministre Henry est dans cette optique particulièrement réjouissant, note le député écolo Rodrigue Demeuse, qui a interpellé le ministre de la Mobilité sur le sujet. Mais la volonté est de faire toujours mieux et de poursuivre le développement du réseau pour en renforcer encore l’attractivité." Comment ? En continuant la promotion de ces lignes, en ajustant certaines d’entre elles pour répondre encore plus à la demande, en en créant de nouvelles là où les besoins se font sentir,

Et justement, certaines demandes ont été formulées dans ce sens. Comme celle d’un citoyen de créer une ligne TEC Express entre Chapon-Seraing et Liège. "Celle-ci faciliterait les déplacements des étudiants et des travailleurs, explique David Fraiture. On peut également tout à fait imaginer une correspondance entre la ligne Express E22 Huy-Waremme au départ de l’arrêt de Chapon-Seraing. Cette nouvelle lignes Express relierait Verlaine-Saint-Georges et Grâce-Hollogne à Liège." Autant les bourgmestres de Verlaine que de Saint-Georges ont déjà poussé la demande, mais sans succès. "Le TEC étudie comment améliorer le service dans les lignes déjà existantes, poursuit Rodrigue Demeuse. Comment les renforcer et les rendre plus attractives comme en prévoyant un point d’arrêt supplémentaire pour toucher plus de personnes mais sans qu’il n’y ait un impact sur la rapidité du service." Ce qui n’empêche pas une réflexion sur l’extension ou l’amélioration du service. Le véritable enjeu étant d’établir des lignes Express en complément de lignes structurantes déjà existantes. L’intérêt est cependant aussi de faciliter les déplacements dans les petits villages.

Et la situation de Verlaine ? "C’est vrai que vers Liège mais aussi vers Huy, le service n’est pas terrible. C’est la même chose côté Solières ou Ohey où la région est mal desservie en bus. Il faut en débattre" pour que le TEC l’intégre à son prochain programme de développement.