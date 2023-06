Grève des médecins généralistes: "Certains nous appellent pendant la nuit pour un mal de gorge..."

Une situation hallucinante

Une quinzaine de médecins de la région se sont donc réunis sur la Grand-Place de Huy, ce mercredi matin, afin de montrer leur mécontentement par rapport à cette situation et soutenir la grande manifestation qui se déroulait à Tournai. "On s’est dit qu’on allait se réunir afin de marquer le coup et de ne pas rester seuls dans nos cabinets, explique Florine Emonts-Gast, médecin généraliste et présidente du cercle des médecins généralistes de Huy. Depuis le début du mois de mars, nous n’avons plus de système de tri de nuit. C’était des préposés qui prenaient notamment les appels entre 23 h et 8 h, ce qu’on appelle le “tri en nuit noire”, pour trier ceux qui devaient aller aux urgences, ceux qui pouvaient attendre le lendemain ou ceux qui devaient être traités par un docteur, que ce soit via un avis téléphonique ou un déplacement." Mais depuis le mois de mars, le fonctionnement de tri a donc été modifié, obligeant tous les médecins de garde à recevoir tous les appels non-triés. "Nous avons tous les appels. Les gens font le 1733, mettent leur code postal et cela arrive sur nos GSM. On est réveillés en pleine nuit par des gens qui ne nécessitent pas un avis médical urgent, par exemple: “j’ai mal à la gorge”. Nous sommes de plus en plus sollicités et nous sommes de moins en moins de médecins, donc nous faisons de plus en plus de gardes", continue Claire Vandencruyce, médecin généraliste et présidente du poste de garde de Huy. Sans compter que certains citoyens téléphonent pour des cas qui ne nécessitent pas un avis dans la minute. "Certains nous appellent pour dire qu’ils ont mal à la gorge ou qu’ils n’arrivent pas à dormir."

Soigner, mais pas n’importe comment

Les médecins de Huy ont trois gardes par mois, deux durant la semaine et une pendant un week-end. Mais ce qui les dérange, ce ne sont pas les gardes, mais bien ce nouveau fonctionnement. "Évidemment, les gardes, c’est notre job et être réveillé la nuit pour un cas qui le nécessite, c’est normal. Ça fait partie du métier, on l’a toujours fait et on le fera toujours, mais les conditions actuelles ne conviennent pas", résume Claire Vandencruyce.