Projet de McDo à Huy: et voilà un nouveau recours devant le Conseil d’État…

Sauf que… ce n’est pas fini. Deux des opposants au projet (deux habitants de Ben-Ahin: une propriétaire et un locataire) ont décidé d’aller plus loin. Ils ont pris un avocat et ont introduit un recours devant le Conseil d’État. Sans vouloir cependant communiquer sur le sujet, excédés par les commentaires que leurs actions suscitent. Commentaires qui ont même viré aux menaces.

"On a reçu du greffe du Conseil d’État la confirmation que deux voisins ont introduit ce recours, explique Vincent Navez, un des associés au sein de LNG Associates, société de développement qui travaille avec McDo. Le recours est étayé par un document de 47 pages. On est en train d’en terminer l’analyse et on organise nos moyens de défense pour y répondre." Les points soulevés par les opposants ? "Ils estiment que la zone n’est pas prévue pour une telle activité, ils évoquent un surcroît de trafic. Ils essayent aussi d’expliquer les erreurs administratives de l’autorité qui a délivré le permis. En fait, on fait feu de tout bois…" Mais Vincent Navez le reconnaît: "c’est le jeu démocratique… On ne peut que se réjouir de la possibilité qu’on a de s’exprimer."

Le recours n’est cependant pas suspensif. McDo pourrait donc lancer la démolition du bâtiment et la construction du nouveau. N’empêche: "je ne sais pas vous dire quand le chantier commencera. On attend de voir comment on va gérer ça."