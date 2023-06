Une pétition pour ouvrir les commerces du Batta sur la future esplanade, à Huy

Alors, un commerçant de la galerie vient de lancer une pétition qu’il a baptisée, bien à propos: Donnons un nouveau visage au Shopping Batta à Huy. L’objectif de cette pétition, qui pour le moment a récolté une petite centaine de signatures ? Pousser la copropriété du Shopping Batta à ouvrir les commerces vers l’esplanade. Actuellement, c’est le fond des magasins qui donnent sur l’extérieur, sans aucune entrée possible par là. Pour pousser la porte de ces commerces, il faut entrer dans la galerie commerçante. Les signataires de la pétition demandent l’aménagement de la devanture du centre commercial dans le cadre, justement, du projet de l’esplanade en passe de se terminer. Cela faciliterait l’accès direct aux commerces tout en améliorant la visibilité de leurs vitrines.

Les arguments développés dans cette pétition sont imparables. "Améliorer l’accès et la visibilité du Shopping Batta aurait un impact positif significatif sur l’attractivité du centre commercial, notamment pour les commerçants qui luttent pour attirer les clients dans une période de redynamisation post-pandémique, explique-t-il dans la pétition déposée sur la plateforme Change.org. De plus, une façade rénovée côté Meuse avec un accès direct à la terrasse de l’esplanade serait un atout majeur pour le centre commercial et la ville."

"On avait sollicité le syndic et la copropriété"

L’objet de la pétition n’étonne pas plus que cela le bourgmestre f.f., le Hutois Éric Dosogne car "on y a toujours pensé. On souhaitait que cela se fasse." Simplement parce que la Ville a lancé le projet d’esplanade pour développer la rive gauche. Et retourner les commerces sur l’esplanade en ferait partie. "On a d’ailleurs sollicité le syndic et la copropriété avant de lancer les travaux de l’esplanade. Afin qu’ils fassent les travaux de retournement avant notre chantier." Sauf que la suggestion de la Ville de Huy "est laissée lettre morte". La majorité hutoise a alors lancé son projet d’esplanade, avec l’envie de développer la rive gauche, d’offrir à la rive un bel espace avec vue sur la vieille ville.

L’intérêt de retourner les commerces n’était pas idiote, "certains s’en rendent compte aujourd’hui. Cette pétition, c’est une bonne nouvelle." Et la Ville est là pour apporter son soutien au promoteur pour obtenir les permis nécessaires. "On fera le maximum." Par contre, pas question d’attendre de la Ville qu’elle s’engage financièrement dans ces travaux-là. "On est là pour les aider mais ce n’est pas à nous de payer pour transformer un immeuble privé…"

L’appel des commerçants sera-t-il entendu ?