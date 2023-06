Quatre dealers présumés, interpellés sur la rive droite de Huy

Les policiers n’ont pas hésité: ils ont étudié la zone et ont attendu d’avoir la confirmation de la vente de stupéfiants à cet endroit. Et ce lundi, il était aux alentours de 13h lorsqu’ils ont vu débarquer, sur place, quatre individus. Et lorsque des acheteurs potentiels se sont présentés, cela ne faisait plus aucun doute: le chemin enherbé était bien le lieu choisi par les dealers pour faire leur commerce illicite. Les policiers de la zone hutoise – ils étaient huit au total – ont ainsi intercepté et interpellé quatre individus, visiblement deux auteurs et deux complices supposés. Ils étaient en possession de substance illicite. Vraisemblablement de la cocaïne mais les analyses doivent encore le confirmer. Le marché était bien installé puisque des tentes étaient montées sur place.

Les quatre individus ne sont pas des Hutois, ils ont une vingtaine d’années. Les devoirs sont en cours pour déterminer leur origine. Les policiers ont saisi un peu d’argent, mais pas des sommes extraordinaires. A l’heure d’écrire ces lignes, les auditions étaient toujours en cours, les individus n’avaient pas encore été déférés devant le magistrat de garde au parquet.

Après l’opération policière, l’équipe de Huy ville propre est allée sur place et a procédé au nettoyage de la zone. La zone de police, ainsi que le bourgmestre f.f. de Huy Éric Dosogne se sont félicités de la réussite de l’opération qui s’inscrit dans la lutte cotre la vente de drogue sur le territoire hutois.