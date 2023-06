Les Flâneries du dimanche, deuxième édition à Huy

Et ce dimanche-ci ? Ils seront plus nombreux encore à accueillir les visiteurs. "On a lancé les petits marchés sur la place Verte. On aura une quinzaine de commerçants qui s’y installeront." Ce dimanche, dès 11h, place aussi au Porsche Day organisé par le Kiwanis avenue delchambre. Les bénéfices iront à ses œuvres.

Tout comme début mai, la collégiale Notre Dame, le fort et les musées seront visitables gratuitement. Les différentes galeries hutoises proposeront aussi des œuvres lors d’un parcours d’artistes alors qu’on pourra découvrir la ville lors d’une visite guidée baptisée "Huy au travers de personnages connus et peu connus" avec un départ devant l’Office du tourisme à 14h30. Une petite croisière sur le Val mosan ? C’est possible aussi.

Alors, la grande question: combien y aura-t-il de commerçants qui ouvriront leurs portes ce dimanche ? "Les sceptiques du mois de mai veulent essayer, assure Daniel Millecam. D’autant plus qu’il fait beau. L’horeca s’attend à une ruée grand-place." Seuls les grands franchisés n’ouvriront pas ; "ce sont des commerçants bien établis qui n’ont plus rien à aller chercher…" Les petits commerçants, eux, sont prêts à attirer le touriste et permettre à Huy de porter l’emblème de ville touristique. "Huy, c’est un peu comme Dinant, souligne le président de la fédération. Et à Dinant, le dimanche, tout est ouvert…"