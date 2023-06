Il vendait du cannabis pour ne plus réclamer d’argent de poche à sa maman

"Le 23 avril, il est repéré par la police de Huy parce qu’il a une conduite dangereuse, raconte la substitut du procureur du roi. Il venait justement livrer des clients à Huy et les policiers retrouvent dans sa voiture 116 g de cannabis répartis en pacsons, un coup-de-poing américain et 260 €." Une visite domiciliaire, une analyse de son GSM et l’audition de deux témoins confirment l’existence d’un trafic.

Étant donné que son casier judiciaire est vierge, que le jeune homme a été parfaitement collaborant pendant l’enquête, qu’il ne consomme plus depuis les faits et qu’il suit une formation qualifiante avec succès, le ministère public a requis une peine de probation autonome pour éviter son déclassement.

L’avocat du Herstalien est allé plus ou moins dans le même sens, en réclamant une suspension du prononcé, mettant également en avant la formation suivie avec brio par son client, le fait qu’il fasse du bénévolat et du sport et qu’il ait une petite amie depuis plus de 3 ans. "C’est quelqu’un d’autre aujourd’hui par rapport au moment des faits, il y a plus de deux ans."

Jugement le 29 juin.