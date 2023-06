Huy et une ville d’Irlande s’associent pour retrouver le corps d’un héros de guerre

Tout ça c’est bien joli. Mais, a priori, Patrick Sarsfield n’a pas grand-chose à voir avec l’arrondissement de Huy-Waremme. Sauf qu’en 1693, le héros de guerre irlandais a été blessé lors de la bataille de Neerwinden, à Landen. Transporté à Huy pour y être soigné, il y a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Et, assez logiquement, il a été enterré en bord de Meuse hutoise.

Mais du côté de Limerick, on aimerait bien rapatrier la dépouille de celui qui portait le titre de comte de Lucan. Et c’est d’ailleurs dans cette optique que les deux villes ont signé un pacte d’amitié ce mercredi 31 mai. Un moment visiblement émouvant pour Francis Foley, le maire de Limerick. "J’entends parler de Patrick Sarsfield depuis que je suis petit, explique-t-il (NDLR: propos traduits de l’anglais). Et je travaille au retour de son corps depuis le début de mon mandat."

Plusieurs versions de sa mort

Et la bonne nouvelle, c’est que ça devrait bientôt être chose faite car on a récemment réussi à localiser son corps. Et pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. Loin de là. "Il existe plusieurs versions sur les circonstances de sa mort", détaille Loïc Guyon, consul honoraire de France à Limerick. La première d’entre elles dit qu’il est mort sur le champ de bataille, à Neerwinden. "Et selon l’autre, il avait été transporté à Huy, où il est finalement mort." Et donc, pendant deux ans et demi, Loïc Guyon s’est attelé à faire le tri entre ces différentes versions, pour en arriver à la conclusion que l’Irlandais avait bien été enterré à Huy. Oui, mais où ? "En poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte que deux officiers français anonymes avaient été enterrés dans l’église Saint-Martin (NDLR: dont il ne reste plus qu’un mur aujourd’hui avenue des Fossés). " Et en creusant encore un peu, il en est arrivé à la conclusion que Partick Sarsfield "était forcément l’un d’entre eux".

Reste à savoir lequel. "On arrivera à l’identifier grâce à l’ADN qui nous a été fourni par l’un de ses descendants." Et, cerise sur le gâteau, on ne devra même pas entamer de longues tractations avec le propriétaire du terrain… qui n’est autre que la Ville. "Il fait partie du lot qu’on avait acheté en prévision du chantier de la cité administrative", détaille le bourgmestre hutois Éric Dosogne.

La Ville est d’ailleurs très investie dans la recherche du corps. "Je tiens vraiment à la remercier pour sa collaboration", avance Francis Foley.

Ce sera un grand jour

Bref, tout se présente sous les meilleurs auspices et les recherches devraient démarrer au mois de septembre. "Quand on retrouvera son corps, ce sera un grand moment, détaille Loïc Guyon. Vous pouvez être sûr que les médias irlandais viendront."