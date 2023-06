Les 6es primaires de Huy-Sud primés au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Une méprise peut-être due à l’émotion de recevoir le 1er prix du concours "Journalistes en herbe" dans la catégorie 6e primaire.

Coachés par un journaliste de L’Avenir et bien encadrés par leur enseignante Sarah Volont, les petits journalistes ont séduit le jury avec leur journal "Les infos des Huy’Stitits". Une production que le jury a salué pour ses articles rigoureux, ses reportages de terrain et ses sujets variés, abordant des sujets plus légers aussi bien que des thématiques aussi sensibles que la question du genre.

C’est des mains de la ministre de l’Education Caroline Désir et en présence de la ministre de la Culture Bénédicte Linard, et de l’échevin de l’enseignement Adrien Housiaux qui avait fait le déplacement, que les élèves ont reçu leurs prix avant de déguster crêpes et gâteaux dans la verrière du parlement.