Huy: 10 ans de prison pour avoir poignardé sa femme enceinte, qui avait perdu leur bébé

Les faits s’étaient passés la nuit du 15 août 2021. Le Hutois avait fait la fête dans le centre de Huy. Sa compagne, enceinte de près de 9 mois et âgée de 19 ans, l’avait appelé une dizaine de fois pour qu’il rentre à la maison, craignant qu’il ne boive trop et se drogue. Elle était même partie à sa recherche et l’avait retrouvé avec des amis, sur la grand-place. Une dispute avait éclaté entre les deux, ce que le Hutois avait vécu comme une humiliation. Il était finalement rentré chez eux, à la rue des Jardins, vers 3 h du matin, sous l’emprise d’alcool et de cocaïne.

Pour éviter qu’il ne reparte, la jeune femme lui avait caché ses clés et son portefeuille et lui avait pris son téléphone. Elle y avait trouvé des messages échangés avec une autre femme, la dispute s’était envenimée et le jeune homme s’était saisi d’un couteau de cuisine, avec lequel il avait sauvagement et à plusieurs reprises frappé la victime.

Pour sauver sa peau, la jeune femme, grièvement blessée et baignant dans une mare de sang, avait alors fait la morte. Son compagnon parti, elle était parvenue à appeler sa belle-mère à l’aide. Elle avait été transportée au CHRH avec de multiples fractures et plaies (dont une perforation du globe oculaire droit), entre la vie et la mort. Une césarienne avait été pratiquée d’urgence pour sauver le bébé qu’elle portait mais en vain. Le garçon à naître n’avait pas survécu au coma de sa maman qui l’a privé d’oxygène.

Arrêté en fin de nuit, le Hutois a toujours prétendu ne se souvenir que vaguement et partiellement de la scène. Sa victime est aujourd’hui handicapée à 80%.

Pas de risque qu’il se soustraie à la justice

Alors que le tribunal prononçait donc une peine de 10 ans de prison ce jeudi, le ministère public réclamait l’arrestation immédiate du Hutois, craignant qu’il ne se soustraie à la justice, en trouvant refuge dans sa famille en Tchétchénie par exemple. Me De Fabribeckers a insisté en disant qu’il n’y avait "pas lieu de prononcer cette arrestation immédiate. Sous bracelet depuis août 2022, monsieur a toujours été respectueux du dispositif, il vit en famille, ne s’est jamais soustrait à quoi que ce soit, il n’y a aucune raison qu’il le fasse maintenant". L’argumentaire de la défense a été entendu puisque le tribunal n’a finalement pas accédé à la demande du ministère public.