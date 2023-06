AquaHuy, le nom du futur centre aqualudique de Huy, existe déjà…

Pourquoi chercher déjà un nom à ce centre aqualudique ? "Il fallait un nom pour le graver sur la façade", explique aujourd’hui Étienne Roba, échevin des Sports. Sauf qu’il y a un hic… et un fameux. AquaHuy est un nom qui existe déjà et depuis peu. Le 10 mai dernier, le nom de domaine AquaHuy était acheté par quelqu’un. "Il a été acheté par un anonyme", s’étonne l’échevin hutois. Qui a coupé l’herbe sous le pied à la Ville de Huy. Le plus drôle, le plus étonnant, c’est que lorsqu’on tape le nom sur Google, on tombe… sur Cambio, le site de voitures partagées dont la Ville n’a d’ailleurs jamais voulu sur Huy. Est-ce un petit plaisantin qui a voulu ennuyer la Ville de Huy, lui jouer un sale tour ? À la Ville, on s’interroge… et on se demande comment contourner ça.

Déposer le nom AquaHuy, la Ville de Huy n’avait pas encore pensé le faire. "On a juste fait un sondage pour trouver le nom à graver sur la façade, explique Étienne Roba. On a déjà un site web pour la Régie sportive. C’est par là qu’on communique tout ce qui a trait aux différentes installations sportives." Mais construire un site internet spécialement dédié au centre aqualudique, une fois celui-ci ouvert, aurait un sens…

Alors ? L’échevin Étienne Roba compte l’évoquer lors de la prochaine réunion du bureau de la Régie. Et voir quelle option sera décidée, même s’il n’y en a pas beaucoup. La Ville de Huy pourrait envisager de racheter le nom du domaine "car c’est peut-être une erreur ou une mauvaise blague. Mais si on est prêt à le racheter, ce ne sera pas pour une somme folle. On ne mettra pas 10 000 €…" L’échevin croit d’ailleurs en une mauvaise blague "pour récupérer de l’argent", comme le nom de domaine renvoie vers le site de Cambio. Autre possibilité ? "On peut formuler le nom du site différemment", en lui mettant un ". net" au lieu du ". be"… Et changer le nom du centre aqualudique ? "C’est une possibilité mais ce n’est pas la piste actuelle. Différentes possibilités sont sur la table, on doit décider. Mais on s’interroge sur celui qui a fait ça car ça a été fait anonymement…"

En attendant, les travaux à la piscine se poursuivent sans souci… si ce n’est cette mauvaise surprise avec la charpente. "Lorsqu’on y a accédé, on s’est rendu compte qu’une partie était pourrie ou déformée." Avec, pour conséquence, un avenant de plus de 200 000 € pour remplacer les parties en mauvais état, ce qui alourdit la facture. Mais, "c’est la seule mauvaise surprise qu’on a eue".