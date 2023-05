Voici pourquoi la Ville de Huy ne veut (toujours) pas d’un Medi-Market à Ben-Ahin

L’avis négatif que vient de remettre le collège hutois concerne donc une seconde demande de permis introduite par Medi-Market. L’enseigne parapharmaceutique veut cette fois s’implanter dans le zoning commercial de Ben-Ahin (à la place de l’ancien JBC) en se partageant l’espace avec l’enseigne Paris XL, une parfumerie qui veut quitter la rue Neuve.

Cette seconde demande de permis a suscité une forte réaction de la part des pharmaciens hutois dont la pétition a recueilli pas moins de 900 signatures. Dès lors, on se doutait que Huy allait de nouveau dire non à Medi-Market mais le collège a néanmoins voulu procéder dans les règles de l’art. "On a pris le temps de bien instruire le dossier car le contexte est différent par rapport à la première demande de 2020, souligne le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Le dossier de Medi-Market est lié à celui de Paris XL or la décision de cette enseigne de quitter le centre-ville est pour nous contradictoire avec ce que prône la Région wallonne qui tente de maintenir le tissu commercial dans les centres-villes." Un argument qui vaut aussi pour s’opposer à Medi-Market. "Avec cette parapharmacie qui s’installerait dans le zoning de Ben-Ahin, les Hutois perdraient en proximité de points de santé et en tissu social. Parce que ce commerce ne serait pas dans le centre et parce qu’il ne propose pas de conseils comme cela se fait dans les pharmacies traditionnelles."

Reste que la décision finale reviendra au fonctionnaire technique de la Région wallonne. Décision qui est attendue dans le mois. Et si ce dernier octroie finalement le permis, la Ville de Huy est-elle prête à aller en recours comme la dernière fois ? "On verra à ce moment-là", conclut Éric Dosogne.