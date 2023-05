Trois associations aidées par le Lions club de Huy

Chaque année, les 25 membres du service club hutois soutiennent, via ses activités, deux œuvres de la région: le Domaine et l’Espoir. Le Domaine, à Antheit, accueille 15 jeunes de 3 à 18 ans en rupture avec leur milieu familial. Les équipes qui y travaillent aident les jeunes à réintégrer leur famille ou leur cherchent une famille de parrainage. Et l’Espoir ? L’association est située à Amay et à Couthuin. Elle accueille elle aussi des jeunes en rupture familiale. Elle essaye de leur procurer un milieu de vie riche mais aussi la possibilité d’être intégrés dans le tissu social local.

Chacune des associations a reçu du président du Lions club, Philippe Martin, un chèque de 5 000 €. Autant le Domaine que l’Espoir sauront quoi en faire.

Le Domaine compte ainsi aménager des box pour animaux ainsi qu’une piste de manège. Un projet qui est mené en plusieurs étapes et qui est cher à la directrice. Il vise ainsi à éviter toute forme médicamenteuse psychiatrique ou psychologique en proposant aux jeunes de l’hippothérapie ou encore des activités de groupe dans la nature. Et le Lions club compte intervenir dans l’aménagement d’un abri de jardin et d’un préau, en bord de piste.

Avec ce chèque, l’Espoir compte réaménager l’espace extérieur des maisons d’Amay. L’an dernier, les enfants y ont découvert un module de jeux. Là, il faut réaménager la petite cour et y ajoutant un panier de basket, un revêtement de sol adapté et quelques plantations. Un projet auquel le Lions club tient car "on pourra offrir aux enfants, et plus particulièrement aux plus jeunes, des espaces extérieurs sécurisés dans lesquels ils pourront s’aérer, se défouler, se dépenser", explique le président Philippe Martin.

Cette année, le service club hutois a décidé d’aider aussi l’ASBL marchinoise DoMiSiLaDoRé, elle qui offre un foyer aux jeunes adultes souffrant d’un handicap. Le don du Lions permettra d’acheter et d’installer des panneaux acoustiques dans la pièce de vie de la résidence de l’ASBL.