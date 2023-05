Première en Wallonie : le CHR de Huy propose une appli à ses patients en chirurgie de l’obésité, pour les accompagner de A à Z

L’appli Maela, sur laquelle l’équipe pluridisciplinaire (chirurgiens, infirmières, psychologue, pneumologue, plasticien, kiné…), a travaillé pendant des mois en amont, est donc une façon simple et rapide d’entretenir le contact entre les patients et les professionnels de santé concernés. Et c’est une première en Wallonie, effective pour les patients hutois depuis deux mois. "Les premiers retours sont très positifs, assure Sophie Verhaeghe, diététicienne hospitalière. Le délai entre la première visite et l’opération semblait toujours fort long aux patients." Avec l’appli, comme ils reçoivent des infos régulièrement et peuvent entrer en contact avec l’équipe médicale, ça raccourcit l’attente, ça la rythme. "Une bonne préparation, c’est une bonne opération. Parce que l’opération, en plus des changements physiques, va amener des changements dans la vie sociale, professionnelle, de couple…", détaille le Dr Alain Postal, chirurgien abdominal.

"Les patients se sentent soutenus"

L’application permet aux patients de disposer des bonnes informations au bon moment, de communiquer facilement avec l’équipe soignante et d’avoir une vue d’ensemble de leur parcours de soins personnalisé avant, pendant et après la chirurgie. "Les patients ont tous l’info oralement, lors des visites. L’appli est un plus. Que ce soit au téléphone ou via le chat, on est très réactifs", poursuit la diététicienne. "On organise des séances d’information de groupe pour expliquer tout le parcours où on dit “tout” d’un coup, ajoute le Dr Postal. L’appli, ce n’est jamais qu’une répétition de ces infos, distillées aux bons moments. Ça ne remplace pas les infos données, ça les renforce. C’est un contact plus personnalisé, aussi. Les patients se sentent soutenus."

Concrètement, une fois leur dossier créé au CHRH, les patients peuvent télécharger gratuitement l’appli, grâce à des codes d’identification qui leur sont fournis par l’équipe de ContrePoids. En plus d’y trouver astuces et conseils et de pouvoir consulter son parcours de soins, le patient reçoit des notifications pour lui rappeler ses rendez-vous, comment s’y préparer, les documents à remplir, la mutuelle à prévenir, la prise de sang à prévoir… Il est bien préparé en préopératoire et suivi en postopératoire. "Les patients sont aussi encouragés et guidés pour adapter leur mode de vie au quotidien, souffle encore l’équipe pluridisciplinaire. Grâce à l’application, les patients peuvent quitter l’hôpital rapidement et en toute sécurité. Ils ne se sentent plus seuls."

"Le patient se prend vraiment en charge, il ne subit pas tout le parcours, ajoute encore Marc-Julien Legrand, chirurgien abdominal. L’appli l’oblige à vérifier ses heures de rendez-vous, le relance, lui rappelle ses “devoirs” pour s’y présenter" dans les bonnes conditions. "C’est vraiment une plus-value pour les patients, un accompagnement de A à Z", précise encore le Dr Alain Postal.

Depuis le lancement de l’application, il y a quelques semaines, 29 patients y ont souscrit et profitent donc d’un accompagnement régulier et personnalisé.