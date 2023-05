Huy: le collège ne veut pas d’une entreprise de concassage à Gives, les riverains sont soulagés

La chaussée d’Andenne à Gives verra-t-elle bientôt arriver une société spécialisée dans les activités de criblage, concassage et stockage de matières non polluées ? Cela semble peu probable. En tout cas, le collège communal vient de déposer un caillou dans la chaussure de la société durbuysienne Courtain KG, porteuse du projet, en remettant un avis défavorable faisant suite à l’enquête publique.