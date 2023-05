Voici pourquoi le RAVeL ne passera pas par le pont de Fer à Huy

Par contre, la traversée de Huy pour rejoindre Marchin via l’ancienne ligne 126 demeure problématique. Il y a quelques années encore, les autorités communales et la Région planchaient sur un RAVeL qui enjamberait la Meuse via le pont de Fer puis qui passerait dans le tunnel sous la colline du Fort et poursuivrait jusqu’à Marchin le long du chemin de fer.

"Ce n’est plus à l’ordre du jour, nous affirme-t-on au sein du cabinet du ministre de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry. C’est trop insécuritaire et cela demande de trop gros investissements."

Nicolas Parent, coprésident d’Écolo Wanze (et député fédéral jusqu’il y a peu) et qui a œuvré avec le bourgmestre Christophe Lacroix pour faire avancer le dossier, le reconnaît aussi. "On a préféré avancer sur ce qui est plus rapidement faisable", note Nicolas Parent.

Éric Dosogne, bourgmestre de Huy f.f., estime aussi que l’idée de faire passer le RAVeL sur le pont de Fer, le long de la ligne de chemin de fer, ne tient plus la route. "Même s’ils sont rares, il passe encore un train de marchandises de temps en temps. Et je m’en réjouis parce que ça signifie qu’il y a toujours de l’emploi dans la vallée du Hoyoux, à Marchin. Depuis la gare de Statte, le RAVeL rejoindra le bord de Meuse pour traverser le fleuve via le pont Baudouin."