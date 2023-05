Le "moi" décomplexé du FRAJA

Au centre culturel de Huy pour la 26e édition, cet événement fait de rencontres, de partages et de découvertes s’est étalé sur quatre journées – plus une – ce week-end. L’occasion de montrer aux autres ce que l’on a créé et donc, de grandir encore, un peu. Ici, c’est le moi qui ose. Le moi décomplexé qui explose sur la scène ou sur un écran, sur les murs, le sol ou même en extérieur, au niveau de la Guinguette.

De la cave au grenier

Là où on peut faire des bulles ou danser, boire, écouter des histoires, sauter à pieds joints et goûter la vie comme elle va, la vie comme elle vient. "C’est la nouveauté de cette année et ça a super-bien marché, explique Benjamin Belaire le coordinateur, l’idée est de créer une circulation entre le centre culturel et l’extérieur. Avant, les gens venaient voir le spectacle de leur enfant et pas le reste, maintenant, il y en a de plus en plus qui vont voir les expos et des choses qu’ils n’avaient pas prévu d’aller voir."

À considérer comme une fête, celle des ateliers, où tout le monde se rencontre et se découvre, le FRAJA ouvre grand sur l’intime et le particulier, le singulier et le pluriel. Et ça se passe de la cave au grenier, sur la scène, au sol, sur les murs.

Il y a le théâtre, l’audiovisuel, la danse et le mouvement, du cirque, des expositions et des rencontres, beaucoup de rencontres. On se croise, on échange, on découvre, on s’encourage et puis, on s’applaudit.

Souvent, l’art s’ancre dans un présent renouvelé qui traduit un retour sur soi, une errance particulière où le "je" l’emporte sur le "nous". Ici au FRAJA, le "je" va vers l’autre pour une rencontre plurielle et partagée.

Les espaces se croisent, on est à la fois "un" et plusieurs, enfant, ado ou adulte et content de se retrouver. "Le FRAJA est un des seuls projets du centre culturel qui a gardé la même philosophie qu’au moment de sa création, c’est-à-dire, la rencontre avec le public et les participants. Il a juste évolué." termine Benjamin Belaire.

À propos choquant, réponse enfantine

Au FRAJA, les techniques pour s’exprimer sont multiples et s’exposent. En photographie, au centre culturel, trois ateliers lui sont consacrés : Photographie numérique, Projets en cours et Épreuve argentique. «Expression. s» a été le thème retenu, celui qui a fédéré les groupes. «Le FRAJA, c’est une rencontre au pluriel, insiste Boris Spiers, animateur, les ateliers se sont rejoints autour de ce thème.»

À prendre au sens large, au propre comme au figuré, ce thème «Expression. s» a notamment inspiré Jenifer Leroy qui proposait sa série «Fuck Romance».

Le point de départ de sa démarche, ici, est une réflexion à propos de son expérience sur le site de rencontres Tinder et les messages choquants qu’elle a reçus. «Je me suis demandé quelle image je renvoyais à ces gens pour recevoir de tels commentaires, et qu’est-ce que j’allais en faire.» La jeune femme, qui est photographe, a répondu par la photo. Une réponse sensible, artistique, enfantine et culottée qu’elle a placée sous la capture d’écran du commentaire. «J’ai supposé que c’était un jeu alors j’ai répondu avec des jouets (qu’elle a mis en scène) pour montrer que c’était grotesque.»

En petit format, pour rester dans l’intime et rappeler l’écran d’un GSM ou celui d’une tablette, les affiches sont désormais reprises dans un livre. «J’attends ici la réaction des gens avant de le vendre.» En attendant, chacun était libre de s’exprimer sur ce travail au départ des photos exposées.