La rue Derrière Saive à Huy: encore des travaux à faire

La rue Derrière Saive, à Gives, a été récemment refaite. Elle en avait bien besoin car elle était parsemée de trous depuis dix ans. Sauf qu’il y a certains endroits où les réparations ne sont pas optimales. Comme si la voirie n’avait pas été refaite en profondeur, ce qui aurait pourtant dû être le cas. "Il y a déjà des rétentions d’eau où il y avait des trous avant , note l’écolo Anabelle Rahhal. Les bordures ne sont de plus pas droites et il n’y a pas des filets d’eau partout. Certains pavés sont arrachés et délaissés au bord du chemin." Avec un risque que les anciens trous et nids-de-poule réapparaissent tout aussi vite avec l’usure. Enfin, il n’y a pas de signalisation, pas de lignes blanches. Les travaux sont-ils terminés ? Les riverains partagent les mêmes craintes… mais pas l’échevin des Travaux, André Deleuze. Oui, la rue a été réparée mais en urgence vu son état. "Il y a eu un raclage pour 110 000 € , précise-t-il. Certains filets d’eau ont été réparés. Un projet plus complet aurait coûté beaucoup plus cher." Et d’avouer être allé sur place et "beaucoup de riverains sont contents" . D’autres aménagements sont cependant encore prévus, "ce n’est pas terminé" .