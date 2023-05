Excédé par sa conduite, il frappe dans la voiture d’un autre automobiliste à Huy

Ce soir de mai 2022, un Flémallois de 27 ans circule en voiture le long de la Meuse, de Tihange vers Huy. Sa femme et leurs deux enfants sont à l’arrière, un ami est installé à ses côtés. Il explique qu’un automobiliste, au volant de sa Ford Fiesta, lui coupe la route en sortant du parking de chez Leader Price. Sur plusieurs centaines de mètres, "il faisait des ralentissements assez brusques, accélérait quand je voulais le dépasser" . Ça agace le Flémallois au point qu’une fois arrivés à hauteur du pont Baudouin, il sort de sa voiture pour aller shooter dans la portière conducteur de l’autre automobiliste et frapper sur sa vitre. Son ami sort alors de sa voiture pour venir le récupérer. "Je regrette mon geste et ça ne me ressemble absolument pas" , explique le prévenu, indépendant, père de famille et inconnu des services de police.