Vicigal: on commence le chantier par Huy

Le bourgmestre d’Ohey, Christophe Gilon, s’est réjoui de cet outil qui s’inscrit dans une logique de mobilité durable à vivre au quotidien ou pour les loisirs. Une manière d’unir davantage des communes qui ont décidé d’appuyer un dossier lancé il y a près de six ans.

Le Vicigal, c’est une dorsale de mobilité douce (pour le cheminement cyclo-piéton) et touristique qui s’inspire de l’ancienne ligne de tram reliant autrefois Courrière à Ben-Ahin ; la ligne a été fermée en 1950. Le Vicigal tient sur une distance de 42 kilomètres intégrée dans le réseau points nœuds et le réseau structurant wallon. Il traverse dix villages et relie les RAVeL de Meuse à Yvoir (en connexion avec le RAVeL de la Vallée de la Molignée) et à Huy (en connexion avec la Ligne 126 dans la Vallée du Hoyoux).75% de tronçons sont publics et 25% sont privés. Il y a eu 23 dossiers d’emprise.

Pour les revêtements, il a fallu tenir compte de plusieurs facteurs comme la longévité du projet, la fréquence des entretiens, l’intégration dans le paysage, la cohabitation avec le charroi agricole et forestier, les contraintes techniques… et le coût estimé à 6,5 millions d’euros

Pourquoi un tel projet ? La difficulté de mobilité en milieu rural a incité les communes à développer des liaisons douces entre les villages. Xavier Sohet, coordinateur du projet et du GAL, a insisté sur les atouts indéniables de la région à savoir la nature, la biodiversité, le patrimoine, le terroir. Sans oublier le partenariat efficace avec la maison du tourisme Condroz-Famenne.

Huy lance les travaux

Et c’est le tronçon hutois qui est concerné par cette première phase de travaux. Le chantier, mené par l’entreprise Colas, devrait s’étaler sur une vingtaine de jours ouvrables. L’ensemble du projet nécessitera 260 jours. Ce premier tronçon est long de 7 kilomètres et s’étire du chemin de Perwez, à Solières, jusqu’au RAVeL de la Meuse, à hauteur de l’Ecomusée de Ben-Ahin. À Solières, il y aura du marquage au sol, la pose de signalétique et la réfection du tarmac de la rue du Ruisseau. Un empierrement stabilisé compacté sera posé sur le chemin entre la rue du Ruisseau jusqu’au bois de Solières. Là, une rampe sera aménagée pour relier l’ancienne assiette du tram, elle sera empierrée jusqu’à la rue de la Poudrerie. Le tarmac sera refait à hauteur de la brasserie Élysée Beaufort. Et la traversée de la N90 vers la Meuse ? Elle sera sécurisée via un marquage, des barrières et une signalisation. Une fois le long de la Meuse, les cyclistes ou promeneurs pourront facilement rejoindre Huy via le RAVeL.

Le ministre wallon des pouvoirs locaux, le HutoisChristophe Collignon, a expliqué les avantages de la supracommunalité, tout en affirmant que la mobilité douce est bonne pour le climat et le tourisme. Notons que, pour l’occasion, une œuvre d’art a été réalisée par un artiste de Haillot: Rudy Dosogne.