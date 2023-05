Sous cocaïne, il roule comme un Fangio entre Amay et Huy et provoque même un accident

Le 4 juillet 2022, un trentenaire amaytois, qui avait consommé de la cocaïne, avait emprunté la voiture de son papa. Et entre Amay et la rue Neuve, à Huy, le moins qu’on puisse dire est qu’il avait eu une conduite plus que dangereuse. "Il a d’abord heurté une voiture à l’arrière, quai de Lorraine, sans s’arrêter, rappelle la procureure de division, Brigitte Leroy. Quai de Compiègne, il heurte le flanc d’une autre voiture. Un policier en repos, au volant de sa voiture, doit se mettre sur le côté pour l’éviter. Le prévenu roule très vite et aussi sur la bande inverse, obligeant tous les automobilistes de ce côté à s’écarter. Il fait un frein à main au feu rouge et sera finalement intercepté par la police au feu suivant, rue Neuve, alors qu’il roulait sur une jante !"