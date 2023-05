Le Hutois, en crise de boisson et de jalousie, avait giflé sa femme

Instruit en avril dernier devant le tribunal correctionnel de Huy, ce dossier à charge d’un habitant de Huy vient de trouver son épilogue. Poursuivi pour coups et blessures volontaires sur sa compagne (des faits qui remontent dans la nuit du 3 au 4 décembre 2022) et détention de munition et d’armes, l’homme a été condamné à deux peines distinctives identiques. Il écope de la suspension probatoire du prononcé pendant une période de 3 ans. "Cela faisait un certain temps qu’on ne se comprenait plus. C’est comme cela que j’ai commencé à boire. Si je n’avais pas bu un casier, ce n’était rien", avait-il confié à l’audience. Et quand la boisson s’installe, le dialogue n’est plus possible. Une situation d’autant plus compliquée qu’à l’époque, tous les deux travaillaient en horaire décalé et ne faisaient que se croiser.