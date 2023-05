L’agora de Saint-Étienne-au-Mont, à Huy, a été inaugurée mardi à Huy

Cette fois, c’est fait ! Mais qu’est-ce qui est fait ? "C’était une vieille agora qui avait plus de 20 ans, ajoute le mayeur. On a décidé de s’occuper de ce dossier en premier car il y avait une possibilité de subsides. On a changé l’axe et les entrées de l’agora pour limiter les nuisances vis-à-vis des maisons voisines. On a aussi supprimé les anciens terrains de pétanque pour en intégrer de tout nouveaux."

Mais c’est quoi, une agora ? "Il s’agit d’un terrain multisport ici destiné aux enfants et aux jeunes adolescents de 8 à 15 ans et qui leur permet de jouer et de se rencontrer."

L’agora de Saint-Étienne-au-Mont, en plus de faire partie du projet de revitalisation du quartier de Statte, fait aussi partie de toute une dynamique de la Ville de Huy, qui aspire à rénover l’ensemble des plaines de jeux situées sur la commune de Huy. "On a déjà refait celle des Récollets et d’Ahin. "