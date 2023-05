Projet de concassage à Gives: faut-il revoir le plan de secteur ?

La société Courtain KG, spécialisée dans le criblage, le concassage et le stockage de matières non polluées, projette de s’installer à Gives. Les riverains craignent les nuisances. Anabelle Rahhal (Écolo) et Grégory Vidal (DéfipourHuy) ont demandé au collège de se positionner contre le projet, d’être attentif aux demandes formulées par les riverains. Le collège ne se prononcera qu’à la fin de l’enquête publique, le 31 mai. "Nous sommes à l’écoute des riverains , a cependant dit l’échevin Adrien Housiaux. Mais on veut respecter la procédure légale." Une fois prise, la décision sera envoyée au fonctionnaire délégué qui pourra demander des avis supplémentaires avant de décider. Par contre, le plan de secteur pourrait évoluer. Le collège pourrait se positionner pour un changement car le lieu est toujours en zone industrielle, même si des habitations se sont développées depuis. "C’est une position qu’on doit avoir au collège" , a ajouté l’échevin.