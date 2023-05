Près de 4,5 millions€ investis dans les bâtiments du fondamental à Saint-Quirin (photos)

Mais concrètement, qu’y a-t-il dans les cartons actuels ? Passage en revue des trois dossiers.

1. Construction de nouvelles classes maternelles et d’une salle de gym

Datant du début du XX siècle, le bâtiment blanc, situé perpendiculairement à la voirie et accueillant 4 à 5 classes maternelles, va être détruit. Idem pour le bâtiment en brique avec fenêtres en ogive, dont la façade arrière colle à la rue. Celui-ci sert actuellement de salle de gymnastique et va donc aussi être rasé. "L’idée est de redéfinir complètement l’espace, en construction un nouveau bâtiment en recul de la voirie, avance Vincent Faniel du bureau d’architecture Plan9 (Neupré). Ce qui nous permettra de créer une zone de “kiss and ride” pouvant accueillir jusqu’à cinq voitures." De quoi résoudre une (grande) partie des problèmes de mobilité constatés aux heures d’entrée et de sortie de classes ? C’est le vœu de la directrice f.f. Patricia Vanhaelen. "Pour permettre aux parents de ne pas sortir de leur véhicule, nous imaginons former les élèves de 5e et 6e primaires, grâce au partenariat avec une ASBL spécialisées, glisse-t-elle. Les “grands” aideront ainsi les “plus petits” à entrer et sortir de l’école."

Les membres du PO, la directrice f.f. et les architectes devant les deux bâtiments qui vont être détruits. ©EDA – P.A.

Mais revenons-en au nouveau bâtiment. "L’étage, dont la structure sera composée de bois, accueillera les classes sur une surface de 380 m2, précise Vincent Faniel. Une salle de gym occupera le rez-de-chaussée sur une superficie de 260 m2, avec un préau de 120 m2 qui pourrait servir de classe ouverte. La structure sera ici composée de panneaux Trespa noirs. Grâce à l’isolation, la ventilation, le placement de panneaux solaires, d’une pompe à chaleur et de l’éclairage led, l’accent sera mis sur la qualité de l’air et sur la réduction de la consommation d’énergie. Les factures vont diminuer de 85%. Par ailleurs, le site accueillera plusieurs zones végétalisées et sera accessible aux PMR."

Alors que le chantier devrait commencer dans un an, le couper de ruban est espéré pour l’été 2026. "Pendant les travaux, des classes seront aménagées dans d’autres espaces du collège", assure la directrice f.f. Quid du coût du projet ? "Il s’élève à 2,1 millions€, mais grâce au plan de relance européen, nous bénéficions de subsides à hauteur de 65%, détaille Jean-Louis Cahay, secrétaire du P.O. Le reste sera financé sur fonds propres et via un prêt."

2. Rénovation du bâtiment de la section primaire

Le bâtiment de la section primaire se prépare lui aussi à un sérieux lifting. Grâce au projet UREBA de la Région wallonne, l’établissement scolaire vient d’obtenir la garantie de recevoir des subsides pour 1,34 million€. "Cette somme va servir à l’isolation des façades et de la toiture du bâtiment qui accueille des classes et une salle de gym, détaille Vincent Faniel. Le bois et les ardoises naturelles seront privilégiés. Un effort sera aussi mis sur la ventilation, alors que la construction bien nécessaire de nouvelles toilettes extérieures est aussi au programme." Ces travaux doivent commencer dans le courant du deuxième semestre 2024.

Voici à quoi ressemble le bâtiment de la section primaire rénové dans les années 60. ©EDA-P.A.

Et voici le nouveau look que ce même bâtiment devrait afficher après rénovation énergétique. ©PLAN 9

3. Warnant: début des travaux à l’automne

Le troisième dossier a en réalité déjà été présenté sur lavenir.net. Il s’agit de l’extension de l’école fondamentale Saint-Quirin de Warnant. Pour rappel, le but est de construire un nouveau bâtiment de 78 m au sol à gauche du bâtiment existant en empiétant un peu sur un terrain qui sert de jardin à l’école. La démolition d’une partie du rez-de-chaussée de l’ancienne conciergerie pour le transformer en hall vitré est aussi au programme. Le deuxième permis d’urbanisme pour ce projet, qui avait été revu à la baisse en raison de l’explosion des prix des matériaux, a été octroyé en décembre dernier. Les travaux, dont le coût est annoncé à 966 000 €, devraient commencer à l’automne.