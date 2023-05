Deux femmes, désormais à la tête des écolos hutois

Chez Écolo, la coprésidence des locales se renouvelle tous les deux ans. À Huy, Anne-Lise Sacré et Moïse Sul A Nawej ont rendu les clés de la coprésidence de la locale écolo. Il fallait deux repreneurs. Ce seront des repreneuses: Sandrina Gaillard, déjà conseillère communale et provinciale, et Romy Hoyoux, nouvelle venue en politique. Les deux Hutoises, qui sont par ailleurs petites-cousines, travailleront en binôme certes mais surtout avec chaque membre de la locale. "J’étais déjà trésorière de la locale, explique Sandrina Gaillard. D’habitude, on a un homme et une femme à la coprésidence." Mais Romy Hoyoux était seule candidate. Sandrina Gaillard a dès lors décidé de la seconder. Leur rôle à toutes deux ? Gérer l’organisation de la locale, organiser les assemblées générales et les réunions mensuelles entre les membres, les sympathisants et les mandataires, préparer les activités. Mais aussi préparer la prochaine campagne électorale en vue du scrutin communal d’octobre 2024.