Wanze et Huy déposeront deux motions pour le retour des trains IC à Statte

Et lundi, les écolos de Huy et de Wanze proposeront à leur conseil communal respectif une motion visant à pousser la SNCB à revoir ses plans. Une telle motion aura-t-elle assez de poids pour la faire changer d’avis ? "Oui, ça peut faire changer la donne, affirme l’écolo hutois, Samuel Cogolati. On peut faire revenir la SNCB sur sa décision. De toute façon, si on ne fait rien, ce sera effectif en 2025. Ce sera la fin de l’arrêt des trains IC en gare de Statte." Avec, pour conséquence probable, des voitures supplémentaires sur les routes car les navetteurs ne choisiront pas d’aller jusqu’à la gare de Huy. Ce qui les attire en gare de Statte, c’est le parking qui y est toujours gratuit.

L’objectif est dès lors de faire l’unanimité avec la motion, autant du côté wanzois que du côté hutois, et de faire ainsi passer un message fort auprès du gouvernement comme du conseil d’administration de la SNCB. Une double motion pourrait aider le gouvernement à faire pression sur la SNCB pour qu’elle revoie sa copie.

D’ailleurs, avec sa casquette de député fédéral, le conseiller communal hutois interviendra mercredi prochain, dans l’après-midi, à la Chambre sur le sujet. "Moi, ça me facilitera la tâche si je peux m’appuyer sur deux motions décidées à l’unanimité, autant à Wanze qu’à Huy, explique l’écolo hutois. Si je peux aller au parlement avec un mandat très fort de Huy et de Wanze où on refuse la suppression de l’arrêt des trains IC en gare de Statte, cela mettra un maximum de pression sur le gouvernement." On verra donc cela, déjà, lundi soir à l’issue des deux conseils communaux.