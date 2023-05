Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne, hospitalisé pour une infection à la jambe à Huy

Le conseil communal de Huy aura une autre saveur ce soir. Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne n’y assistera pas. Non pas qu’il n’en a pas envie mais il en est tout simplement empêché… Le Hutois Éric Dosogne est hospitalisé depuis samedi au Centre hospitalier régional de Huy pour une infection aiguë à la jambe droite. "Je suis sous perfusion, explique-t-il. Je suis là depuis samedi matin, j’aurais probablement déjà dû venir vendredi… Mais je voulais aller au bal du bourgmestre vendredi soir. " Il y est effectivement allé mais en est rentré à 22h. Il n’était pas bien… Et samedi matin, direction les urgences du CHRH où les médecins ont décidé de l’hospitaliser pour une infection. "Je ne me souviens pas m’être blessé, raconte le bourgmestre f.f. Mais ma jambe était rouge et chaude. Il y avait visiblement de l’infection et elle montait."