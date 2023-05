Alors que Modave dit non au Rallye du Condroz, ses organisateurs l’affirment: "Si Huy n’avait pas donné son accord, il n’y aurait pas eu de rallye"

Hip hip hip, hourra ! Pour les amateurs de sports moteurs, en tout cas. C’est que, comme nous en parlions dans notre édition de ce lundi, la Ville de Huy a marqué son accord de principe pour l’organisation du Rallye du Condroz cette année. Décision qui survient alors que des remises en question sont en cours depuis que deux jeunes adolescents sont décédés durant l’édition 2022. Sans Huy, le Rallye ne pourrait pas avoir lieu, comme le dit le président du Royal Motor club de Huy, Frank Godelet, qui coordonne l’événement: "Huy, c’est la colonne vertébrale du Rallye du Condroz. Si Huy avait décidé de ne plus accueillir le Rallye, alors il n’aurait pas eu lieu. On remercie d’ailleurs les instances sportives et les autorités pour leur confiance."