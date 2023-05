Le quartier de la collégiale de Huy en fête: "On a réussi à créer une union"

De nombreuses activités étaient proposées par les commerçants, et pas qu’eux: concerts au pied de l’édifice religieux, brocante, stands de nourriture, exposition de peinture à l’intérieur de la collégiale, animations pour enfants, marché des artisans (18 exposants, essentiellement locaux), démonstration de highline sans oublier le bar… Il y en avait pour tous les goûts.

À l’initiative de cette manifestation, les commerçants, justement. Le week-end a été radieux, le soleil était présent, le monde aussi. Alors, forcément, on avait le sourire ce dimanche, au point qu’on pense déjà à une deuxième édition. "Vous le voyez vous-même, il y a de la musique et du monde. Nous sommes tous contents, c’est très bon pour le commerce et le quartier", acquiesce avec le sourire Alain Dus, considéré par plusieurs comme celui qui a donné l’impulsion au projet. "On a réussi à créer une union entre nous et avec les exposants, cette solidarité, c’est quelque chose qu’on ressent très fort", estime-t-il encore.

"On aimerait vraiment bien réitérer l’année prochaine. Comme c’était la première fois, on était un peu novice mais on retient de l’expérience, conclut Lætitia Martin, qui s’est aussi beaucoup impliquée. On est très content de la qualité des artisans et des musiciens." Mateo Terzi, finaliste de The Voice Belgique édition 2019, s’est notamment produit dimanche.