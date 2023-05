Qui veut sauver le petit marché d’Adeline à Huy?

Une affaire qui tournait à plein régime jusqu’à la nuit du 8 au 9 avril dernier. "J’ai été cambriolée à deux reprises. Ils ont tout pris. Les marchandises, les électroménagers, l’imprimante, mon ordinateur,… Après la période Covid, j’avais déjà eu du mal à relancer les choses. La crise énergétique n’a pas aidé et j’ai eu plusieurs fournisseurs qui ont fait faillite sans que je puisse être payée. Je cumulais trois boulots pour m’en sortir et pour tenir mon magasin. Les vols, ça a été la goutte de trop, confie-t-elle. L’investissement de plusieurs années de travail dérobé et saccagé en quelques heures…" Et l’assurance ? Elle n’a pas suivi la jeune et dynamique hutoise de 29 ans.

Le crowdfunding de la dernière chance

Loin de laisser les épreuves de la vie prendre le dessus, Adeline a remonté ses manches pour faire face. Parce qu’on ne renonce pas au rêve de sa vie. Elle a donc lancé ce 16 mai un crowdfunding pour faire appel aux dons et relancer son enseigne. Le coup de la dernière chance. "Cela me permettrait de remettre les compteurs à zéro. Je n’ai plus d’autre choix que de passer par là pour sauver mon magasin, reprend Adeline Vandenabeele. C’est aussi un peu dans l’idée d’encourager les consommateurs à être responsables de leur consommation et de ne pas laisser mourir leurs commerces de proximité. En participant à ce crowdfunding, ça veut dire aussi qu’ils ont leur mot à dire sur le projet et que ça a de l’importance pour eux, peu importe le montant qu’ils peuvent donner."

Au total, Adeline a besoin de 40 000 €. "Le premier palier me permettra de rembourser les factures fournisseurs en retard. Il me faut 20 000 € pour garder le commerce ouvert. Le deuxième palier me permettrait d’effectuer le paiement de mes factures de fournisseurs en retard dues aux factures non payées de clients en faillite, ainsi que le paiement d’une régularisation d’électricité à la suite de l’augmentation du prix de l’énergie. Avec le troisième palier, je pourrai racheter le matériel volé ainsi qu’un bon stock de marchandises pour partir sur une base saine au niveau de ma trésorerie. Enfin, le dernier palier me permettrait d’investir dans du matériel pour agrandir notre gamme de produits. L’idée est d’acheter de nouveaux frigos pour créer un espace crémerie et produits frais au magasin."

Les contributions sont possibles à partir de 10 € avec des contreparties en échange.

Infos sur le www.crowdin.be/fr/projet-crowdfunding/le-petit-marche-d-adeline-huy