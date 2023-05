Le FRAJA revient à Huy pour cinq jours

Hormis cette journée "spéciale", le FRAJA sera fidèle a lui-même. "L’idée, c’est vraiment que le centre culturel reste ouvert pendant quatre jours et accueille tout le monde. On veut que les gens passent du temps ensemble, qu’ils ne se contentent pas d’assister aux spectacles et aux expositions. C’est pourquoi on a prévu des espaces de rencontre."

Et rassurez-vous, il y aura matière à discuter. "Pas moins de 25 groupes seront présents sur la scène et 16 autres exposeront." C’est beaucoup, mais il faut dire que de nombreux acteurs seront présents. "Il y aura des groupes qui participent aux ateliers organisés par le centre culturel mais aussi des élèves de certaines écoles dans lesquelles on organise des ateliers." À noter que les centres culturels de Wanze, Amay et Engis, ainsi que l’Académie des beaux-arts et les ateliers du Cwèrneû seront également de la partie.

Et tout ce petit monde est prêt à vous en mettre plein la vue. "Le jeudi, ce sera le FRAJA des écoles. Des élèves proposeront leurs créations à d’autres élèves."

Un vernissage sous forme de jogging

Et puis, à 19 h, on procédera au vernissage des expositions, d’une manière pour le moins originale. "On le fera sous la forme d’un jogging qui passera au milieu de toutes les expositions." Expositions qui prendront de multiples formes. "Il y aura de la photographie, des arts plastiques, de la peinture, du textile, de la porcelaine…" Bref, "on brasse plein de choses différentes".

Et puis, à 20 h 30, on donnera le coup d’envoi des spectacles avec trois créations du centre culturel de Huy. "À chaque fois, ce seront des représentations qui dureront entre 30 et 40 minutes." Et tous ces artistes seront traités de la meilleure des manières. "On les accueillera exactement comme les professionnels."

Vous l’aurez compris, il y aura des expositions, des spectacles mais aussi des ateliers ouverts au grand public, une soirée défi, un concert, une guinguette et bien d’autres choses. Bref, rendez-vous au centre culturel de Huy du 24 au 28 mai.

www.centrecultureldehuy.be/agenda/fraja-2023