Une fête solidaire et positive ce week-end autour de la collégiale

"Au départ, c’était juste un projet, explique le prêtre de la paroisse, Éric Ndeze. Par la suite, les commerçants ont été solidaires. C’est un plus positif pour notre quartier. En mettant en valeur la beauté et le patrimoine, on se laisse éclairer par cet édifice important pour tout le monde." Alain Dus, commerçant et cheville ouvrière de l’organisation ajoute: "Cela faisait un petit moment que je passais chez les autres commerçants. Puis avec Éric on s’est rencontré, et on a eu la même vision, tout en ayant une conception différente. Et c’est là que réside la force, c’est dans la différence, dans la solidarité et dans la positivité. C’est cela qu’on veut voir à Huy."

Mettre en avant les artisans du quartier

Le quartier de la collégial n’a pas toujours été si animé, mais aujourd’hui, commerces de longue date, voire mythiques et derniers arrivés s’entraident pour faire revivre ce qui est pour beaucoup le centre vital de la petite ville. Au pied du fort et à l’ombre de la collégiale, quand on se promène dans les venelles, on a l’impression d’être dans un village. Faire venir des visiteurs dans ce lieu historique et leur permettre de découvrir la valeur du travail de ses commerçants, c’est le but de la fête de quartier.

"La crise (NDLR: et les travaux tout proches n’arrangent rien…) s’est fait ressentir, déplore Alain Dus. Souvent pour des artisans qui font des choses magnifiques. Évidemment, ce n’est pas le même prix que sur Amazon. Mais les produits qui sont vendus sont de qualité."

Les organisateurs et commerçants vous attendent donc nombreux lors de cette fête du quartier qui est amenée à se perpétuer au fil des années.

Le programme: samedi à 16 h, concert Garage Kick Ass Rocking Band ; dimanche à 13 h 30: concert Le Violon De Rica ; 14 h 30: Mateo Terzi (finaliste The Voice Belgique 2019). Durant les deux jours: street art (Totem Tikis – Serge Nokin), Exposition à la collégiale (peintures de Gilbert Laloux et Jérôme Clajot), croisière sur le Val Mosan (gratuit de 10h à 12h – réservation sur visithuy.be) ; slack time (démonstration de highline), animations pour enfants, marché des artisans, brocante de mercerie, bar et petite restauration.